شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: شهر أكتوبر أعلى شهور السنة لعدد إصابات حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات لعام 2022، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن شهر أكتوبر كان أعلى شهور السنة من حيث عدد إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ 5 آلاف و686 إصابة عام 2022، بينما كان شهر فبراير هو أقل الشهور حيث بلغ 2771 إصابة في نفس العام، وبلغ عدد إصابات الذكور 45 ألفا و400 مصاب عام 2022، مقابل 41 ألفا و670 عام 2021، بنسبة ارتفاع 9%، بينما بلغ عدد إصابات الإناث نحو 10 آلاف و591 إصابة عام 2022، مقابل 9 آلاف و331 إصابة عام 2021، بنسبة زيادة 13.5%.

وقالت النشرة السنوية، إن محافظة الدقهلية جاءت في صدارة المحافظات الأكثر تسجيلا لعدد إصابات حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، بنحو 12 ألفا و51 إصابة بنهاية عام 2022، بينما كان أقل عدد إصابات سجلته محافظة القليوبية بعدد 200 إصابة عام 2022.

وجاءت إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق "الركاب" في المرتبة الأولى بعدد 16 ألفا و607 إصابات، يليها مشاه بعدد 15 ألفا و580 مصابا عام 2022.

وإجمالا بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 55 ألفا و991 إصابة عام 2022، مقابل 51 ألفا و511 عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 8.7%.