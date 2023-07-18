شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة بئر اسل للمشروعات السياحية بـ375 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة بئر اسل للمشروعات السياحية بحجم تداول 143.9 ألف سهم بقيمة 375 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة جلوبال للتعليم بحجم تداول 49 مليون سهم بقيمة 49 مليون جنيه، وشركة ديزني بيتش للاستثمار بحجم تداول 7910 أسهم بقيمة 30.9 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 50.1 مليون سهم بقيمة 509.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 69 عملية.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة امس الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 462.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.46%، والعرب على 9.1%، واستحوذت المؤسسات على 30.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 137.5 مليون جنيه، 35 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 219 جنيه، 142.1 مليون جنيه، 31.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 21289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 7331 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 5173 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1335 نقطة.