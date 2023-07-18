شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد السيارات الزيرو والمستعملة المرخصة خلال يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل شهريونيو (زيرو ومستعمل) 374551 مركبة من بينها 139مركبة تعمل بالكهرباء و270591 تعمل بالبنزين و84376 تعمل بالسولار، وذلك طبقا لآخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن شهر يوينو 2023.

كما أوضح التقرير ترخيص وتأمين حوالي 9387 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي ، و40 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي خلال نفس الفترة من العام الجاري 2023 .

وقد أوضح آخر تقريرصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن عدد " المركبات الكهربائية المتنوعة " المرخصة والمؤمن عليها خلال يونيو 2023 بلغت 2618 مركبة كهربائية، أما السيارات بشكل خاص فقد بلغت 1933وهذا يعنى ان عدد السيارات الكهربائية التى تم ترخيصها فى هذا الشهر مقارنة بشهر مايو 115 سيارة جديدة.

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري قد أوضح أن السيارات "الزيرو والمستعمل"، قد سجلت حوالي 447831 مركبة مرخصة ومؤمن عليها خلال مايو 2023.