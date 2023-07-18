شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات السكك الحديدية تسجل 410 ملايين جنيه في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات السكك الحديدية في شهر مايو الماضي، لتصل إلى 410 ملايين جنيه، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت نحو 322 مليون جنيه في شهر مايو عام 2022، بزيادة بلغت 88 مليون جنيه.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن إيرادات السكك الحديد بلغت نحو 342.7 مليون جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت نحو 271.5 مليون جنيه في شهر ابريل عام 2022، بزيادة بلغت نحو 71 مليون جنيه.

وتواصل إيرادات السكك الحديدية ارتفاعها منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمتها في شهر مارس الماضي نحو 306.5 مليون جنيه، مقابل 291 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 15.5 مليون جنيه، أما فى فبراير الماضي، فقد ارتفعت إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 325.6 مليون جنيه، ارتفاعا من 291.9 مليون جنيه فى شهر فبراير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 33.7 مليون جنيه.

وفى ديسمبر الماضى، ارتفعت إيرادات السكك الحديدية، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، حيث سجل إجمالي الإيرادات نحو 338.3 مليون جنيه، مقابل نحو 311.9 مليون جنيه في شهر ديسمبر السابق له بزيادة بلغت نحو 26.4 مليون جنيه، وفى شهر نوفمبر السابق له، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 334 مليون جنيه، بينما كانت نحو 313.6 مليون جنيه فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 20.4 مليون جنيه.