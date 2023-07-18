شكرا لقرائتكم خبر عن 2396 سفينة عبرت قناة السويس منها 771 ناقلة بترول في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إجمالي أعداد السفن العابرة لقناة السويس بشكل ملحوظ في شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي، حيث سجل عدد السفن نحو 2396 سفينة، مقارنة بنحو 1916 سفينة، بزيادة بلغت نحو 480 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت 25.1%.

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن السفن التي عبرت توزعت بين ناقلات البترول والتي بلغ عددها نحو 771 ناقلة بترول في شهر مايو الماضي، مقابل 533 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 238 ناقلة بترول، بالإضافة إلى 1625 سفينة أخرى عبرت القناة في شهر مايو الماضي، مقابل 1383 سفينة في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 242 سفينة.

وسجل أعداد السفن العابرة في قناة السويس ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسجل إجمالي أعداد السفن العابرة نحو 2298 سفينة في شهر أبريل الماضي، ارتفاعا من 1929 سفينة في شهر ابريل المناظر له العام الماضي 2022، بزيادة بلغت 369 سفينة وبنسبة زيادة بلغت 19.1%.

وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، إجمالي عدد السفن العابرة لقناة السويس بنحو 186.9 ألف سفينة خلال الـ10 سنوات الماضية.