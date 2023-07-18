شكرا لقرائتكم خبر عن عائدات قناة السويس ترتفع إلى 29.2 مليار جنيه فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت عائدات قناة السويس مستوياتها القياسية منذ بداية العام، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عائدات قناة السويس في شهر مايو الماضي لتصل إلى 29.2 مليار جنيه، متجاوزة بذلك أعلى مستوى سجلته العائدات المسجل في شهر ابريل الماضي، والبالغ 27.9 مليار جنيه.

وفي ابريل الماضي حققت إيرادات قناة السويس ارتفاعا كبيرا، حيث سجلت إيرادات قناة السويس نحو 27.9 مليار جنيه في أبريل الماضي، مقابل 25.7 مليار جنيه في شهر مارس السابق له بزيادة بلغت 2.2 مليار جنيه.

ويواصل منحنى إيرادات قناة السويس الارتفاع منذ بداية العام الجاري، حيث ترصد البيانات تحقيق عائدات قناة السويس مستوى 25.7 مليار جنيه في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 22.7 مليار جنيه في شهر فبراير السابق له.

وتحقق عائدات قناة السويس مستويات قياسية منذ بداية العام الماضي 2022 وحتى الآن، على الرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حيث يشير تطور عائدات القناة الواردة في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء إلى أن مؤشر العائدات ارتفع من 8.6 مليار جنيه في فبراير 2022 إلى 10 مليارات جنيه في مارس التالي له، وواصل المؤشر الارتفاع التدريجي ليصل إلى 11.6 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم إلى 12 مليار جنيه في مايو الماضي، و12.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، والارتفاع إلى 13.3 مليار جنيه في يوليو الماضي.