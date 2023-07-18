شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أم.أم جروب تستثمر 205ملايين جنيه فى "بى فارما" بالشراكة بى إنفستمنتس القابضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، موافقة مجلس الإدارة على استثمار مبلغ 205 ملايين جنيه بحد أقصى، وذلك للاستحواذ على نسبة 40% من شركة بي فارما المتخصصة للاستثمار في مجال خدمات توزيع وتجارة الأدوية في مصر بالشراكة مع شركة بي إنفستمنتس القابضة، وتفويض خالد جمال الدين بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بالتوقيع على اتفاقية الاكتتاب والاستثمار.

وتعمل شركة بي فارما بالشراكة مع صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وقاما بإطلاق شركة EZ International بالشراكة مع مجموعة العزبي الرائدة في تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية، وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية.

قال خالد محمود، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إم تي أي، إن قطاع الرعاية الصحية المتخصصة وخدمات توزيع وتجارة الأدوية شهد نموًا كبيرًا في مصر، وهي فرصة استثمارية جيدة مع شركاء من ذوي الخبرة في القطاعين المالي والدوائي.

ومن جانبه قال حازم بركات، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة، إن قطاع الأدوية يعد أمرًا حيويًا للسوق المصري.

من جهة أخرى أعلنت شركة ام ام جروب، عن الموافقة على بيع كامل كمية أسهم الخزينة والبالغة 2.5 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 0.26% من رأس مال الشركة، والتي مر على شرائها أكثر من 3 شهور، وفقًا للمادة 51 من قواعد القيد، والموافقة على فتح فروع جديدة لخدمة أنشطة الشركة.