شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب: نثمن دور الجمعية العلمية للتشريع الضريبى فى نشر الوعى الضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رئيس مصلحة الضرائب المصرية : - اهتمام وزير المالية بضرورة التواصل مع فئات المجتمع الضريبي المختلفة والاستماع إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم وإيجاد حلول لها - تكريم مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب السابق على ما قدمه للمصلحة خلال فترة توليه رئاسه المصلحه الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتشريع الضريبي:

- هذا اللقاء الضريبي يجمع العديد من الرموز الضريبية التى تركت بصمات واضحة في مسيرة مصلحة الضرائب المصرية

قال الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور الجمعية العلمية للتشريع الضريبي في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات التطوير، والتي ساهمت في رفع كفاءة تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والذي أدى إلى تعظيم الحصيلة الضريبية، ونجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة، مُنوهًا أنه منذ اليوم الأول من تحمله المسئولية برئاسة المصلحة وهو حريص على التواصل المستمر مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي وذلك لتذليل أي عقبات قد تواجههم .

وجاء ذلك في إطار الأمسية الثقافية التي نظمتها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي حول قراءة في القانون رقم 30 لسنة 2023 المعدل لقانون الضريبة على الدخل رقم91 لسنة 2005 وعرض لسياسة المصلحة خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على اهتمام وزير المالية بضرورة التواصل مع كافة فئات المجتمع المختلفة والاستماع إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة، مضيفا أن المصلحة منذ فترة تسعى لترسيخ عدة قيم مع كافة أطراف المجتمع الضريبي منها الشفافية والعدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور جديدة من الثقة المتبادلة، ونحن جئنا لنستكمل مسيرة أساتذتنا رؤساء المصالح السابقين، معربا عن سعادته لحضوره هذه الأمسية مع هذه الكوكبة من القامات الضريبية، واعدا أنه سيظل حريصا على المزيد من التعاون المثمر بين المصلحة وجمعية التشريع الضريبي في كافة أوجه الثقافة الضريبية، مشيرا إلى أن تكريم مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب السابق هو أقل ما يقدم له اليوم وذلك على ما قدمه للمصلحة خلال فترة توليه المنصب حيث أنه كان له رؤية ضريبية ثاقبة والتى ساعدته فى اتخاذ العديد من القرارات الصائبة والتى كان لها الفضل فى تحقيق الحصيلة الضريبية بشكل غير مسبوق، مؤكدا على شكره وتقديره لأبناء المصلحة على الدور البطولي الذى قاموا به خلال العام المالي المنقضى والذى نتج عنه تحقيق أعلى حصيلة ضريبية والمصلحة تنتظر منهم المزيد من الجهود المبذولة خلال المرحلة القادمة من رفعة الوطن .

ومن جانبه أعرب الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي عن شكره وتقديره للقيادة الضريبية الجديدة على تلبية دعوة حضور اللقاء، واصفًا اللقاء بأنه يعد عُرس ضريبي يجمع العديد من الرموز الضريبية التي تركت بصمات واضحة في مسيرة مصلحة الضرائب المصرية، مضيفا أن الجمعية تعى جيدا ما قامت به المصلحة من خطوات واضحة خلال الفترة الماضية لكى تصل لجميع فئات المجتمع الضريبي، قائلًا إن هذا ليس جديد عليها، مشيدًا بالدور التوعوي الفعال الذي قامت به المصلحة في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن الجمعية ستظل داعمة قرارات تتخذها المصلحة من أجل الوصول لمصلحة ضرائب نموذجية.