هبوط سعر الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات المساء.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1433 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2457 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 17200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1960 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 5.5 دولار، وبنسبة 0.28% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.