سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18-7-2023

الشارقة - اميمة ياسر -
نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 18-7-2023، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.
سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وعرض بنك مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
وقدّر المصرف المتحد، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وفي المصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وشهد سعر الدولار في بنك القاهرة، مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
وحقق سعر الدولار اليوم في بنك كريد أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.