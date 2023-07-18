شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جيليت مصر بقيمة 80.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة جيليت مصر-تحت التصفية بحجم تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 80.4 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة جلوبال للتعليم بحجم تداول 48 مليون سهم بقيمة 48 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 50.4 مليون سهم بقيمة 131.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 35 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.183 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 427.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.4 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.87%، والعرب على 8.04%، واستحوذت المؤسسات على 27.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 86.1 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 622.2 ألف جنيه، 113.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 147.6 مليون جنيه، 67.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 17608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 21423 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 7372 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3444 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 5130 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 5354 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1336 نقطة.