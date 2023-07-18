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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يشارك بفعاليات افتتاح النسخة الثانية بمنتدى مصر للتعدين 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وقال الوزير إن المنتدى يمثل ملتقى هام لشركات التعدين الإقليمية والعالمية الأمر الذي يعكس حالة الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا بما يسهم في جذب الاستثمارات واقامة الشراكات الناجحة.
وفي ختام المنتدى، شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المهندس طارق الملا بحضور الوزراء وعدد من قادة ومسئولى صناعة التعدين ومستثمريها محلياً وعالمياً افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى والذي يضم أكثر من 50 شركة تعدين محلية ودولية عارضة، و34 من الرعاة المحليين والدوليين بما يوفر فرصة فريدة للتواصل واستكشاف الفرص الجديدة لتنمية الأعمال فى قطاع التعدين علاوة على إلقاء الضوء علي أبرز الحلول والتكنولوجيات والخدمات في هذا القطاع.
وزير الصناعة يشارك في منتدي التعدين
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