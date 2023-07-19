"ابدأ" توقع عقد اتفاق لإنشاء مصنع لايت هاوس بتكلفة استثمارية تتخطى 240 مليون جنيه

القاهرة - سامية سيد - وقعت "ابدأ" عقد اتفاق مساهمين لإنشاء مصنع "لايت هاوس" للصناعات الهندسية، جاء ذلك بالشراكة مع مجموعة "الصافي" المتخصصة في إنتاج وتصنيع منتجات الإضاءة واللوحات الكهربائية وأعمدة وحوامل الكابلات.

ويأتي ذلك بتكلفة استثمارية تتخطى 240 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية حوالى مليون ونصف وحدة بنسبة مكون محلي 18 % في السنة الأولى، لتصل إلى 8 مليون وحدة بنسبة مكون محلي 65% في السنة الخامسة.

وسوف يساهم ذلك في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليون دولار بعد السنة الثالثة، بالإضافة إلى توفير أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

خلال 3 سنوات.