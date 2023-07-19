شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار تجتمع لأول مرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة أول اجتماع لها في لندن برئاسة الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله، وكيل اول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري ونظيره من وزارة الأعمال والتجارة البريطانية السيد روبرت لالي ، حيث ناقش الجانبين النمو المتزايد للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ضم الوفد المصري المشارك كلا من عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في لندن و دبلوماسيي السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري في لندن.

تم خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التجارة وتذليل العقبات الموجودة للنفاذ للاسواق. وناقش الوفد المصري المشارك في اجتماع اللجنة الطلبات المقدمة فيما يخص المزيد من التحرير للتجارة في مجال الحاصلات الزراعية مما سينعكس ايجابيا علي حجم الصادرات المصرية من تلك الحاصلات الزراعية للمملكة المتحدة، كما اتفق الجانبان علي استمرار تبادل البيانات بين وزارتي التجارة المصرية والبريطانيه وصولًا لإصدار توصيات من خلال اللجنة الفرعية لعرضها علي مجلس المشاركة المصري البريطاني لاتخاذ القرار بشأنها.

تضمنت الجلسات المختلفة التي عقدت خلال الاجتماع الاول للجنة الفرعية للتجارة والاستثمار مداخلات من مختلف الجهات المعنية المصرية ونظرائهم البريطانيين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري في مجال تسهيل التجارة والاستثمار بين الدولتين، خاصة في القطاعات ذات الاولوية للجانبين والتي يأتي علي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والادوية والخدمات المصرفية الرقمية والتعاون الجمركي ومشروعات الاستثمار الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

شارك من القاهرة ضمن الوفد المصري المشارك عبر وسائل التواصل الافتراضي ممثلين عن مصلحة الجمارك ، الحجر الزراعي والحجر البيطري، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر ، هيئة الدواء ، المصرية، ونقطة الاتصال لحقوق الملكية الفكرية ، و قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة. وشارك أيضا مسئولين رفيعي المستوى من بينهم السيد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية و الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس ، والسيد الدكتور موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بعروض تقديمية عن مجالات التعاون القائمة و المقبلة مع الجانب البريطاني.

في نهاية الاجتماع، أكد الجانبين على أن التعاون المشترك يمكن أن يسهم في بناء مستقبل مشرق من الرخاء المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين وعلى استمرار التشاور والمناقشات لدفع وتطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات.