شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 17280 جنيها اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الجنيه الذهب في مصر تسجيل مستويات 17280 جنيها بدون إضافة مصنعية، وتبلغ سعر مصنعية الجرام في الجنيه الذهب 55 إلى 60 جنيها بحسب الشركة المنتجة.

يعد الجنيه الذهب أحد أكثر المنتجات طلبا في السوق المصري خلال الفترة الحالية، وشهد الطلب على الجنيه الذهب قفزات متكررة في النصف الأول من 2023 وسط اقبال كبير لشرائه.

أسعار الذهب عالميًا:

الزخم الإيجابي لارتفاع أسعار الذهب يأتي من جانب ضعف الدولار الأمريكي الذي يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، حيث يستمر الضغط السلبي على الدولار بسبب التوقعات باقتراب انتهاء دورة رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات خلال جلسة أمس بنسبة 0.1% واقترب من أدنى مستوياته في 15 شهر، حيث يستمر الضغط السلبي على الدولار منذ بيانات التضخم الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي وأظهرت استجابة التضخم لعمليات التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وفق تحليل جولد بيليون.

التسعير الحالي في الأسواق يشير إلى احتمال أن يقوم البنك الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع القادم، وأن يتوقف بعدها عن رفع الفائدة لفترة طويلة من الوقت ويكون بهذا أنهى دورة رفع أسعار الفائدة، وفق جولد بيليون.

هذا السيناريو يعد إيجابي بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب كون عمليات رفع الفائدة تسحب الاستثمارات من أسواق الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقابل أسواق السندات التي تنتعش كونها توفر عائد يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة، لكن حتى الآن لا يوجد ما يؤكد هذا السيناريو من قبل البنك الفيدرالي، ولهذا قد نشهد حالة ترقب في الأسواق بشكل كبير حتى اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع القادم لمعرفة الخطوة القادمة للبنك بعد رفع الفائدة في اجتماعه القادم.