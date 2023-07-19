شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء شركات تعدين الذهب: مصر وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار بقطاع التعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر التي اقيمت بعنوان (اطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر) وضمت رؤساء ومسئولي سنتامين الاسترالية وباريك جولد الكندية و AKH gold الانجليزية

وأكد رؤساء ومسئولي الشركات ان مصر تسير علي الطريق الصحيح، وإنها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية، ووفرت مساحة وفرص مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتذليل العقبات إزاء الاستثمار الجاد، وقام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوسع في شبكات الطرق والمرافق وتعديلات في القوانين و نظم التراخيص لتشجيع الاستثمار وتيسير اجراءاته علاوة علي وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة علي تحقيق اهداف مشروعات التعدين .

وأكد مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الاسترالية التي تستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية ان مصر لديها المقومات والخبرات الجيولوجية الكفيلة بتحقيق نتائج مميزة فى مجال التعدين إضافة الي توافر بنية تحتية مؤهلة من طرق ممهدة و شبكة الاتصالات والكهرباء والمياه الملائمة فضلا عن القدرات البشرية مما يمهد لمستقبل باهر فى مجال التعدين وهو الامر الذى يشجع الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة للعمل فى هذه البيئة الواعدة.

بينما أوضح مارك كامبل العضو المنتدب لشركه AkH gold ان موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات ويضعها محط انظار العالم خاصة بعد قيام وزاره البترول والثروة المعدنية بتعديل قانون الثروة المعدنية فى عان 2019 مشيدا بنجاح تجربة شركة سنتامين فى استغلال منجم السكرى، كما اشار الى اهمية طرح المزايدات الجديدة للثروة المعدنية فى تشجيع الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادى.

ومن جانبه أكد جيمس فيرجيسون المسئول بشركة باريك جولد ثاني أكبر شركات تعدين الذهب عالميا أهمية الجهود المبذولة في مصر لفتح المجال أمام الشركات الدولية للتعدين للوصول الى شراكة وتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود المبذولة والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية لتطوير قطاع الثروة المعدنية، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية فى الفترة الأخيرة بتذليل العقبات امام المستثمرين فضلا عن العمل على تأهيل القدرات البشرية بشكل كفء للعاملين في قطاع الثروة المعدنية .