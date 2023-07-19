سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19-7-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 19-7-2023، وفقا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر وشاشات التداولات اللحظية.

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

عرضت فروع بنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.95 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار داخل فروع بنك التعمير والإسكان في بداية التعاملات الصباحية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

عرضت شاشات التداولات اللحظية لبنك بلوم سعر الدولار عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات ببنك البركة عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.