شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى وفد مجموعة الموارد اﻷوروأسيوية المتخصصة بالعمل بمجالات التعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد مجموعة الموارد اﻷوروأسيوية "Eurasian Resources Group (ERG)" المتخصصة فى العمل بمجالات التعدين وعمليات الطاقة والنقل والتسويق فى 16 دولة حول العالم، والتى أبدى مسئولوها اهتمامهم ومتابعتهم لما تحققه مصر من تطور فى قطاع التعدين ودراستهم بدء العمل وضخ استثمارات فى السوق المصرى بما لديه من فرص واعدة .

وأوضح الوزير لوفد المجموعة ما شهده قطاع التعدين من تطورات وإصلاحات وما نتج عن ذلك من طرح مزايدات لاستغلال الثروات التعدينية جذبت استثمارات وشراكات عالمية، وأن مشاركتهم بمنتدى مصر للتعدين فى دورته الحالية فرصة جيدة للمجموعة لمعرفة السوق المصرى جيداً، واستكشاف ما قامت به مصر من إصلاحات فى قطاع التعدين على أرض الواقع، وتحديد المجالات التى يمكن أن تستثمر فيها المجموعة بداية من المشاركة فى المزايدات ومروراً بمجالات خدمات قطاع التعدين .

وقدم الدكتور جوناثان كورديرو رئيس القطاع التطويرى بالمجموعة التهنئة على نجاح المنتدى، واستعرض مجالات عمل المجموعة ووجودها فى 16 دولة حول العالم، وبصفة خاصة تواجدها فى القارة اﻷفريقية، واستهدافها زيادة توسعاتها وتحمسها للعمل فى منطقة الدرع النوبى وفى مصر، كما أوضح ما تتمتع به المجموعة من تقنيات حديثة فى مجال عمليات البحث والاستغلال .

واتفق الجانبان على دراسة المزيد من فرص التعاون والاستثمار والاستفادة من خبرات المجموعة وخاصة فى تحقيق المزيد فى مجال القيمة المضافة للثروات التعدينية وتطوير المشروعات الجارية.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير لشئون الثروة المعدنية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.