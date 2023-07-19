الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات المساء.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1974 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 3.8 دولار، وبنسبة 0.19% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.