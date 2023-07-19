شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 19-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 19-7-2023، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.68 جنيه للشراء، و100.67 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 97.30 جنيه للشراء، و101 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.69 جنيه للشراء، و101.04 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى100.69 جنيه للشراء. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى100.69 جنيه للشراء. 101.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى99.68 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى99.68 جنيه للشراء. 100.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر100.36 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر100.36 جنيه للشراء. 100.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية97.30 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية97.30 جنيه للشراء. 101 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib97.30 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib97.30 جنيه للشراء. 100.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي98.09 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي98.09 جنيه للشراء. 100.99 جنيه للبيع.

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