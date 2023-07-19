شكرا لقرائتكم خبر عن تراث محافظة الجيزة فى فعاليات خاصة بالمتحف القومى للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الفعاليات التي يتبناها المتحف القومي للحضارة المصرية لتسليط الضوء على تراث المحافظات المصرية وذلك ضمن نشاطه الثقافي، نظم المتحف فعالية عن تراث محافظة الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة ونخبة من فناني وحرفيي القرى بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذه الفعالية جاءت في إطار المبادرة التي تبناها المتحف لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية لإلقاء الضوء على التراث الثقافي المادي واللامادي للمحافظات المصرية المختلفة والترويج لها، مشيرا إلى أن هذه الفعالية هي السابعة التى ينظمها المتحف في هذا الإطار والتي يحرص المتحف على تنظيمها وإشراك مختلف الفئات المجتمعية بها لتعريفهم بتاريخ وحضارة مصر، وتسليط الضوء على تراث المحافظات المصرية المختلفة الغنية بالمفردات التراثية والثقافية، ونشر الوعي الثقافي والسياحي والأثري بين جميع فئات المجتمع.

وقالت نانسي عمار أخصائي تراث وتواصل حضاري أن الفعالية تضمنت مجموعة من الورش الفنية منها عن حرفة صناعة الخوص والملابس بكرداسة، وعن تصميم منتجات صديقة للبيئة من نبات الحلفا، وصناعة قطع فنية من الزجاج، والسجاد على النول اليدوى قدمها فنانى منطقة الحرانية بالجيزة وحرفة الخيامية، وتصميم منتجات من الجلد الطبيعى والاكسسوار النحاس والفضة، والرسم والكتابة الهيروغليفية، بالإضافة إلى عرض حي للمشغولات الفنية وأشهر المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، ومجلدات تحكى تاريخ المحافظة والتي حظيت بإقبال كبير من الزوار والسائحين الأجانب للتعرف على التراث المصري.

وأضافت منار حسن أخصائي تراث وتواصل حضاري أنه على هامش الفعالية تم تنظيم عدد من المعارض المؤقتة، منها معرض للصور الفوتوغرافية ومعرض للفنون التشكيلية، المستوحاه من تراث محافظة الجيزة والمناطق الأثرية بالجيزة قدمها منظمى مبادرة Dahshur today والفنان سعيد اسماعيل، بالإضافة الى عروض فنية للفنون الشعبية التراثية المميزة بالمحافظة، قدمتها فرقة التنورة التراثية.

كما أتيحت الفرصة لزوار المتحف للاستمتاع بالعرض الحى للجمل وعربة الكارتة وذلك بالساحة الخارجية للمتحف لكونهم من الرموز التراثية التى تشتهر بها محافظة الجيزة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معها.

وفي ختام اليوم، تم تسليم المشاركين شهادات تقدير، تشجيعا وتقديرا لهم على مشاركتهم في هذا اليوم.

حضر الاحتفالية الدكتور ميسرة عبد الله نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والأستاذة عزة أحمد حافظ رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، والدكتورة نهى نبيل مدير عام فرع ثقافة الجيزة، وقيادات المحافظة.