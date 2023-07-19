«فيليب موريس» تقرر رفع أسعار منتجاتها من السجائر في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "فيليب موريس مصر"، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها للتبغ المٌسخن «HEETS» والسجائر التقليدية من العلامات التجارية «Merit وMarlboro وL&M» بكافة أنواعها.

وفي بيان رسمي، قال على كرمان، المديرالعام لفيليب موريس مصر والمشرق،: "تأتي هذه الزيادة في الأسعار كضرورة للاستمرار في تأمين قدرتنا على تزويد المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في مصر بالمنتجات عالية الجودة التي يبحثون عنها".

وفيما يلي قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر الجديدة بعد الزيادة، وفقا لموقع "الفجر":

سعر عبوة ميريت «Merit» بأنواعها 64 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 59 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 49 جنيها.

سعر عبوة ال أند ام «L&M» بأنواعها 42 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

وأكدت الشركة في بيانها التزامها بتزويد السوق بكافة احتياجاته من منتجات عائدة لها، عبر تجار التجزئة والموزعين طبقا للأسعار الرسمية، مناشدة جميع التجار بضرورة الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الشركة والمعتمدة منها.

وأضافت أن أسعار جميع منتجاتها معلنة بشفافية من خلال رمز "QR Code" الذي تم تطبيقه على عبوات السجائر التقليدية وعبوات لفائف التبغ المسخن، وتناشد الشركة المستهلك البالغ مسح هذا الرمز لمعرفة السعر الرسمي للمنتج، وكذلك الاطلاع على قائمة أسعار منتجات فيليب موريس في مصر.

كما أكدت شركة "فيليب موريس – مصر"، أنه عملًا بمبدأ الشفافية، ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تعديل إضافي لأسعار منتجاتها بهدف حماية المستهلك من ممارسات غير قانونية ولمساندة الدولة في جهودها لضبط الأسواق.