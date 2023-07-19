شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.36% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 17578.67 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 3500.48 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 5185.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 21354.23 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 5422.65 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 12.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.180 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 701.4 مليار جنيه إلى 711.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 214.6 مليار جنيه إلى 219.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 916 مليار جنيه إلى 930.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، فيما هبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.544 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 15 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.868 مليار ورقة منفذة على 340 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 97.93% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 2.07%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 461.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 98.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.6 مليار جنيه، بحجم تداول 869.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 87.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 185.8 ألف عملية.