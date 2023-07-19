شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مستعدون لتقديم كل الدعم لزيادة حجم أعمال "أتون ريسورسز" بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية "تونو فاك" الرئيس التنفيذى لشركة "أتون ريسورسز" الكندية للتعدين والمدير الإقليمى للشركة شريف بركات، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين.

وأوضح الملا على أن شركة أتون ريسورسز من أكثر شركات التعدين خبرة التى تعمل فى مصر منذ حصولها على امتياز أبو مروات في عام 2007 للبحث والتنقيب عن المعادن، وأن هناك تعاون مثمر مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لافتاً إلى استعداد الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم لزيادة حجم أعمالها فى مصر، وتحقيق نجاحات جديدة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أكد رئيس شركة "أتون ريسورسز" أن هناك تطور فى عمل الشركة منذ بدء عملها فى مصر بمنطقة امتياز أبو مروات، وأنه يأمل فى المزيد من الاستثمارات في هذا المجال واستغلال إمكانيات الشركة، وما تمتلكه من تكنولوجيا وتقنيات لتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، معربا عن سعادته للمشاركة فى منتدى مصر للتعدين والنجاح الذى حققه.