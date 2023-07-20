أخبار البورصة اليوم الأربعاء 19-7-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 19-7-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.180 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وأوراسكوم المالية القابضة، بلتون المالية القابضة، العامة للصوامع والتخزين، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.180 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 677.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.8 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.12%، والعرب على 7.9%، واستحوذت المؤسسات على 25.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 67.5 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 12.9 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3218 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 21354 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 7359 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 3500 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 5185 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 5422 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1344 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 84 شركة.

صفقة اسكوم

أعلنت البورصة، فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لشراء شركة أسيك للتعدين-أسكوم 3.9 مليون سهم خزينة بسعر 11.85 جنيه لتسجيل أوامر البيع والشراء اعتبارًا من 25 يوليو وحتى نهاية جلسة تداول 31 يوليو.

فيما أعلنت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول البورصة، وفقًا لأحكام المادة رقم 55 و55 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الأوراق المالية.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 5 آلاف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 140 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 30.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومستشفى النزهة الدولي عدد 79 ألف سهم، 3334 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 793 سهم، 17717 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة العبوات الطبية، بيع المساهم محمود مسعد المالكي عدد 1.1 مليون سهم بمتوسط سعر 0.838 جنيه بقيمة إجمالية 948.9 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.105% إلى 4.93%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 241.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى يونيو 2023 مقابل 188 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 128%، وتحولت الشركة للربحية بقيمة 37.3 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 10.3 مليون جنيه بنسبة نمو 461%.

حققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إيرادات بلغت 41.6 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 20.6 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 102%، وبلغ صافي الربح 8.1 مليون دولار مقارنة مع 10.7 مليون دولار خسائر بنسبة نمو 175%.

ممفيس للأدوية

أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024، بصافي ربح بعد الضرائب 104.2 مليون جنيه، مقابل ربح فعلي بعد الضرائب 74.1 مليون جنيه عن العام السابق 2021/2022، ومقابل مستهدف معتمد بعد الضرائب وقدره 50.1 مليون جنيه للعام المالي 2022/2023.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن إتمام شركة إي إف جي هيرميس إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه، على 3 شرائح إصدار بتصنيف ائتماني A من شركة ميرس.