شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عوائد السندات الأمريكية يدعم صعود الذهب عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عوائد السندات الأمريكية تراجع مستمرة في خلال آخر أسبوعين في انعكاس واضح لتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، وهو ما يعد أخبار إيجابية لأسواق الذهب والتي سجلت صعود لمستويات 1970 دولار، لأن تراجع الإقبال على السندات يزيد من جاذبية الذهب للاستثمار كونه لا يقدم عائد لحائزيه بل يعد ملاذ آمن.

أما عن أداء الدولار الأمريكي فقد عاد إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الأربعاء ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس اداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية اليوم بنسبة 0.2% ويسجل اعلى مستوى عند المستوى النفسي 100 نقطة.

تعافي الدولار الأمريكي اليوم بالرغم من بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة عن الاقتصاد الأمريكي يأتي في ظل بحث الأسواق حالياً عن أفضل استثمارات للملاذ آمن بعد أن زادت التوقعات بقدوم الركود الاقتصادي، والدولار الأمريكي يلعب دور الملاذ الآمن في هذه الأوقات في مرتبة ثانية بعد الذهب، وهو الأمر الذي قد يحد من مكاسب الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما.

الجميع الآن ينتظر اجتماع البنك الفيدرالي القادم كونه سيحسم الأمر بشأن استمراره في رفع الفائدة عقب هذا الاجتماع أو الاكتفاء برفع الفائدة خلال هذا الاجتماع للمرة الأخيرة، مع العلم أن البنك الفيدرالي لم يؤكد حتى الآن سيناريو الانتهاء من دورة التشديد النقدي، وهو ما يجعل الجميع متطلع لهذا الاجتماع.

محليا يستقر سعر الذهب لليوم الرابع على التوالي عند 2160 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية في حين يسجل سعر الجنيه الذهب مستوي 17280 جنيها للجرام.