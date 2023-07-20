شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مصر السيادى يحتل المرتبة الـ12 عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادى عالميا، واحتلاله المرتبة 47 عالميا والـ12 عربيا، وذلك وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذى نشرته SWF Institute.

ويعد الصندوق السيادى الذراع الاستثمارى للدولة، يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بحيث يركز على تنفيذ ما استيراتيجية الدولة فى العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصرى والأجنبى..

وإعلان صندوق مصر السيادي ضمن أكبر 50 صندوق سيادي في العالم مؤشر علي صدق الرؤية المصرية فى إدارة الأصول وتأكيدا على أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادي كبير حتى وإن كنا نمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية.

وتصل حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار، ويمتلك الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصولة ولدية خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشأت السياحية