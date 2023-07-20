شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: خطوات لتعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين مصر والمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اليوم الختامي من الزيارة التي نظمها المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لندن، انعقدت جلسات نقاش بناءة بين الجانبين المصري والبريطاني، فقد عقد الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري المصري بمقر مكتب التمثيل التجاري في لندن اجتماع ثنائي مع ريتشارد رمبيلو، رئيس قطاع التجارة الدولية بمؤسسة Make UK.

وشارك فى الاجتماعات الوزير المفوض التجاري تامر مصطفى رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في لندن والسيد عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار ومستشارة السفارة في لندن.

تم التركيز خلال الاجتماع على فرص التعاون الصناعي المشترك بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك في القطاعات الصناعية المختلفة التي تمثل أولوية لكلا الدولتين، وتشمل الصناعات الهندسية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. وقد تم مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بما في ذلك الحديد والصلب، وصناعة السيارات، والتصنيع الزراعي، التي لقت اهتمامًا كبيرًا من الجانب البريطاني.

كما تم التباحث حول إمكانية تعزيز التعاون المؤسسي بين منظمة Make UK واتحاد الصناعات المصري، وعقد فعالية مشتركة لاستعراض فرص الاستثمار في مصر وهذا يمكن أن يوفر منصة فعالة لمشاركة الأفكار والاستراتيجيات المشتركة بين الجانبين.

واجتمع رئيس التمثيل التجاري أيضًا مع السيدة ايسي ايشون، رئيس مجموعة الأعمال بالهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF). وقد تبادل الجانبان الرؤى حول كيفية تعزيز التعاون القائم بين الهيئة والجانب المصري، وخصوصاً في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مصر، وتم تقديم اقتراح بتنظيم زيارة لوفد من الهيئة لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري لعقد اجتماعات مع المستثمريين المصريين.

أشار رئيس التمثيل التجارى إلى أن هذه الاجتماعات ستمكن الجانبين من التوصل إلى تفاهم مشترك حول الرؤية المستقبلية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكلا الجانبين يأمل في توسيع التعاون في المجالات الاستثمارية، مع التركيز على تقوية العلاقات بين القطاعين الخاص والحكومي في كل من البلدين، منوها أن الجانب المصري قدم نظرة مفصلة حول الفرص الاستثمارية في مجال الاستثمار الصناعي في القطاعات المختلفة ذات الأولوية للحكومة المصرية.