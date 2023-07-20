شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء إجراء القرعة العلنية لتخصيص قطع الأراضى السكنية الصغيرة "مسكن" الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ( الأكثر تميزاً – المتميز – المتوسط) ضمن برنامج " مسكن " من يوم الثلاثاء الموافق 25/7/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 3/8/2023، في أيام محددة، بمقر جهاز مدينة الشروق، وفقاً للمعلن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي سبق طرحها خلال الفترة من 6/3/2023 : 15/3/2023، ضمن برنامج " مسكن " بـ10 مدن هي (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – الشروق - العاشر من رمضان – العبور – حدائق أكتوبر – بدر – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة – السادات)،

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزاً المطروحة بمدينة 6 أكتوبر، القطع أرقام ( 2 – 57 – 81 )، والقطعتين رقمي (32 – 134 ) المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم الثلاثاء 25/7/2023.

وقال المهندس أمين غنيم، إنه سيتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين على قطع أراضي الإسكان المتميز أرقام ( 24 – 42 – 111 – 124 – 131 – 137 – 190 ) المطروحة بمدينة 6 أكتوبر، والقطع أرقام (5 – 14 – 94 – 98 – 302 - 329 – 330 – 331 – 332 – 334 – 335 – 382 – 831 – 886 – 1099 - 1126) المطروحة بمدينة الشروق، والقطع أرقام (194 – 201 – 291 – 292 – 297 – 299 – 303 – 304 ) المطروحة بمدينة العاشر من رمضان، والقطع أرقام (1 – 2 – 3 – 7 – 8 – 10 – 14 – 16 – 18 – 19 – 21 – 27 – 32)، المطروحة بمدينة العبور، يوم الثلاثاء 25/7/2023، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء القرعة على قطع أراضي الإسكان المتميز أرقام (2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 9 - ومن 11 : 21 - و 23 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 – 32 – 33 – 34 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 42 - ومن 51 : 57 - و من 59 : 82 - و 86 – 87 – 88) المطروحة بمدينة حدائق أكتوبر، يوم الأربعاء 26/7/2023.

وأعلن نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على قطع أراضي الإسكان المتوسط المطرىحة بمدينة بدر من 1 : 50، يوم الخميس 27/7/2023، والقطع من 51 : 100، المطروحة بنفس المدينة يوم الأحد 30/7/2023، والقطع أرقام (5 – 23 – 99 – 161 - 299) المطروحة بمدينة الفيوم الجديدة، والقطع من ( 16 : 25 - و من 41 : 88 و – والقطع أرقام 121 – 122 – 123) المطروحة بمدينة المنيا الجديدة، يوم الثلاثاء 1/8/2023، والقطع أرقام ( 51 – 101 - ومن 808 : 859)، يوم الأربعاء 2/8/2023، والقطع من 860 : 912، المطروحة بمدينة السادات يوم الخميس 3/8/2023.

ونوه المهندس أمين غنيم، عن أن جلسات القرعات العلنية ستعقد في تمام الساعة الـ12 ظهراً بمقر جهاز تنمية مدينة الشروق في الأيام المحددة، وأنه على الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد بداية من الساعة 10 صباحاً في التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، وأنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 11.30 صباحاً للبدء في إجراء القرعة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، وسيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز، والذين لا تنطبق عليهم الضوابط للدخول في هذه القرعة.