شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث التعاون مع لينسبريدج الأسترالية لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفدا من شركة لينسبريدج الأسترالية برئاسة بريان ويسون الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور كلايد ويسون المدير التنفيذي للشركة والدكتور محمد زاهر رئيس لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء خطط التعاون مع الشركة في تنمية وتنفيذ أول مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي في ضوء توقيع مذكرتى تفاهم مع الشركة الاسترالية خلال منتدي مصر للتعدين للبدء في الإجراءات اللازمة للمشروع الذي يستهدف تعظيم القيمة المضافة والعائد من خام الفوسفات بالمنطقة.

يٌشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركتي فوسفات مصر و لينسبريدج الاسترالية لتنفيذ وتشغيل مشروع مصنع حامض الفوسفوريك في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، كما تم توقيع مذكرة اخري بين فوسفات مصر والشركة الأسترالية لتوريد خام الفوسفات اللازم للمشروع .