شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات "الملاكى" الأكثر ترخيصا خلال يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي السيارات " الملاكي " أن ماركة" نيسان " استطاعت ان تحصد المركز الأول للسيارات الاكثر ترخيصا وتأمينا عليها بواقع 646 سيارة ، وذلك خلال شهر يونيو 2023 .

وجاءت ماركة " رينو " في المركز الثاني بواقع 564سيارة ، وفي المركز الثالث ماركة " شيرى " مسجلة حوالي 536سيارة ، أما المركز الرابع كان من نصيب ماركة " كيا " بواقع 517سيارة .

أمل المركز الخامس لماركة " هيونداى " 447 وفي المركز السادس ماركة " سوزوكى " 434 سيارة ، وفي المركز السابع ماركة " بى واى دى " بواقع 393 سيارة .

وفي المركز الثامن جاءت ماركة " سكودا " بواقع 332 سيارة وفي المركز التاسع ماركة " فولكس فاجن " 330 وفي المركز العاشر ماركة " مرسيدس " بواقع 314 سيارة .