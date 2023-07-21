سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 21-7-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت مواقع البنوك الرسمية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 21-7-2023، وذلك بسبب عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو، حيث بلغ متوسط صرف 30.84 جنيه للشراء مقابل 30.93 جنيه للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادرعن البنك المركزي المصري.

عرضت ماكينات الصراف الألى في البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

قدم الموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار أمام الجنيه، بقيمة 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار ببنك مصر ، أمام الجنيه، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في الموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

حافظ سعر الدولار على مستوياته في موقع بنك قناة السويس على شبكة الإنترنت، أمام الجنيه، عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

عُرض سعر الدولار بماكينات الصراف الألى في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي قيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.، أمام الجنيه.

وثبت سعر الدولار بالموقع الإلكتروني للمصرف العربي الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، أمام الجنيه.

ووصل سعر الدولار اليوم بموقع بنك الكويت الوطني إلى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع، أمام الجنيه.