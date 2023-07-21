شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تبحث الاستفادة من تجربة التشيك بمجال السياحة الاستشفائية والان مع تفاصيل الخبر
فى بداية اللقاء، رحبت نائب الوزير بالسفير التشيكى، وأكدت على العلاقات المتميزة بين البلدين، موضحة اهتمام الدولة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة بملف السياحة الصحية والاستشفائية وأن الوزارة تقوم بدراسة وضع خطة متكاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية بالمقصد السياحى المصرى، ووضع خطة استثمارية طموحة سيتم عرضها وطرحها على المستثمرين الدوليين توضح الفرص الاستثمارية المتاحة والمناطق الطبيعية التي يُمكن العمل عليها لاستغلالها في تطوير منتج السياحية الاستشفائية وتأهيل المقصد المصرى ليصبح واجهة للسياحة الاستشفائية.
ومن جانبه، أكد سفير دولة التشيك، على الأهمية الاستراتيجية لمصر دوليًا وإقليميًا وحرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات ولاسيما السياحة والآثار.
جدير بالذكر أن دولة التشيك تعد أحد الدول التي يأتي منها سائحين بصورة منتظمة.
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