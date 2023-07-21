شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة، عقب استقرار ملحوظ لليوم السادس على التوالي، وسجل الذهب 2165 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، وجاء هذا الاستقرار نتيجة ثبات الطلب على الذهب، وهدوء سعر الصرف، وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.



أسعار الذهب في مصر اليوم: أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2165 جنيها. عيار 18 يسجل 1851.5 جنيه.

عيار 24 يسجل 2468.5 جنيه.

الجنيه الذهب 17280 جنيه.



الذهب عالميًا الذهب عالميًا انخفضت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي، ولكنه في طريقه لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، يأتي التراجع الأخير في أسعار الذهب بعد بيانات قطاع العمالة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، ولكن يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على حركة الذهب. تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم، الجمعة، عند المستوى 1963 دولار للأونصة بعد أن انخفضت بنسبة 0.3% مسجلة أدنى مستوى منذ 3 جلسات عند 1962 دولار للأونصة، بينما على المستوى الأسبوعي يقترب الذهب من تسجيل ارتفاع بنسبة 0.4%.

وفشل الذهب في اختراق مستوى المقاومة الهام 1980 دولار للأونصة والذي يعد البوابة الرئيسية للوصول إلى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، لتعود الأسعار إلى التراجع وتختبر الآن منطقة الدعم 1960 – 1965 دولار للأونصة.

وكانت وزارة العمل الأمريكية، قد أعغلنت عن انخفاض مطالبات البطالة الأسبوعية بمقدار 9000 إلى 228 ألف مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي كانت قراءته عند 237 ألف، بينما كانت التوقعات بقيمة 239 ألف.

تراجع أعداد المطالبين بإعانات البطالة يعكس استمرار تماسك قطاع العمالة في الولايات المتحدة، وهو القطاع الذي يعتمد عليه البنك الفيدرالي في تقييمه لوضع الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تسببت هذه البيانات في زيادة الضغط على عمليات البيع الذهب من أجل جني الأرباح لتتوسع الخسائر بالقرب من مستويات 1960 دولار للأونصة.

الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يعد تصحيح سلبي وعمليات بيع لجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي سجله المعن النفيس مع بداية الأسبوع وتسجيله أعلى مستوى منذ 9 أسابيع عند 1987 دولار للأونصة.

الدولار الأمريكي انتعش في المقابل بشكل كبير وسجل ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، فقد ارتفع المؤشر اليوم بنسبة 0.3% في طريقه لتسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.2%.