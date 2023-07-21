انخفاض أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه أمس، وفقا لتصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

ومع بداية تعاملات اليوم الجمعة، تراجع سعر الجرام من الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2469 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1975 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.