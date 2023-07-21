شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 80.40 دولار لخام برنت..و 76.41 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط، اليوم الجمعة، 80.40 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.41 دولار للبرميل.

وفي شأن آخر يتوجه وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض، اليوم الجمعة، إلى العراق، لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارة النفط العراقية بشأن تزويد لبنان بالمشتقات النفطية.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والتي أسفرت عن موافقة الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية .

بالإضافة الى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لإستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان.

وسيتم التوقيع على مذكرة التفاهم الأولية في وزارة النفط العراقية، على أن يتم البدء فى إعداد مشاريع العقود اللازمة.