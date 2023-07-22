شكرا لقرائتكم خبر عن زهراء المعادى للاستثمار: ندرس استغلال أرض بمساحة 1.72 مليون متر بهليوبوليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، إنها تدرس البدائل التمويلية لتوفير السيولة لسداد 32 مليون جنيه مستحقات أقساط وفوائدها لأرض هليوبوليس الجديدة في أقرب فرصة، جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ضرورة توفير الموارد لتوفير السيولة لسداد فائدة القسط العاشر حق 30 ديسمبر عام 2022، البالغة نحو 5.232 مليون جنيه للأرض رقم 94 هليوبوليس الجديدة، والقسط الحادي عشر وفائدته بنحو 27.049 مليون جنيه حتى 30 مارس مما يعرض الشركة لتحمل غرامات.

أضافت الشركة، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية لزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أنه جاري دراسة البدائل الاستثمارية نحو الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي غير المستغلة بالشركة والبالغ مساحتها 1.72 مليون متر مربع بمنطقتي زهراء المعادي وهليوبوليس الجديدة، وذلك بما يعود بالنفع على الشركة.

وكشفت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن تقديم طلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسجيل العقد الموثق لأرض الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 76.25 فدان بإجمالي مبلغ 599.2 مليون جنيه، والمشتراه من الهيئة على الرغم من انتهاء سداد كافة الأقساط في مارس عام 2018.

كما كشفت الشركة، عن بذل إدارة الشئون القانونية والعقارية قصارى جهدها لتنشيط أعمال تحصيل المتأخرات من العملاء، واتخاذ الإجراء القانوني ضد الشيكات المرتدة، وذلك ردًا على طلب الجهاز بأن المتأخرات طرف العملاء (أراضي، وحدات سكنية وإدارية ومجمع الحرفيين) في 31 مارس عام 2023 نحو 65.259 مليون جنيه منها نحو 61.295 مليون جنيه تخص سنوات سابقة بنسبة 93.8%، بالإضافة لمتأخرات عملاء مشروع الشيخ زايد بنحو 19.9 مليون جنيه مكون عنها اضمحلال بنحو 25 مليون جنيه.

أشارت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، إلى جهود تعظيم إيراداتها عن طريق تنشيط مبيعات المشروعات القائمة حتى تتمكن من سداد التسهيلات الائتمانية في أقرب وقت ممكن، وذلك ردًا على ملاحظة الجهاز بوجود رصيد حساب البنك (سحب على المكشوف) في 31 مارس عام 2023 نحو 21.283 مليون جنيه يتمثل في التسهيلات الائتمانية المسحوبة من بنك الاستثمار العربي تحملت الشركة عنها أعباء تمويلية بنحو 3.089 مليون جنيه.