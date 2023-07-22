شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الجمارك تبدأ تطبيق قرار حظر تصدير الأكسجين لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مصلحة الجمارك المصرية، تطبيق قرار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة رقم 234 لسنة 2023، باستمرار حظر تصدير الأكسجين بالبند الجمركي (2804.40) إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة عام.

وسبق أن قرر وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، تمديد حظر تصدير الأكسجين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمات الطبية.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن القرار جاء بعد استطلاع رأي وزارة الصحة والسكان وتبين ضرورة استمرار العمل بالقرار بهدف توفير الأكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين وعدم حدوث أى معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة الطبية المقدمة، والموافقة على تصدير الفائض من الأكسجين الطبى المسال بعد أن يتم تأمين احتياجات وزارة الصحة والسكان من المخزون الاستراتيجي.