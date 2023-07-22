شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أكبر مسددى الضرائب فى مصر.. "قناة السويس" في الصدارة بنسبة 111% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 923.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2022 بزيادة 199.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى الماضى بنسبة نمو 27.5%، مقسمة بين 183.4 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 72.7%، و740.3 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 19.7%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات وهي:

- 84.4 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بنسبة نمو 21.7%.

- 46.8 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجارى والصناعى بنسبة نمو 29%.

- 125.6 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بنسبة نمو 17.2%.

- 206 مليارات جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة نمو 27.2%.

- 52 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة نمو 14.7%.

- 107.3 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة نمو 7.6%.

- 10.7 مليار جنيه حصيلة من رسوم التنمية بنسبة نمو 2.9%.

- 23.7 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بنسبة زيادة 12.7%.

- 19.6 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بنسبة زيادة 61%.

- 3.1 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 900 مليون جنيه.

- 101.3 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة زيادة 29.4%.

- 89.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة زيادة 35%.

- 47.4 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة زيادة 29.8%.