سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22-7-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" تقريرًا عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 22-7-2023، بحسب ماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك.

عرض بنك التنمية الصناعية، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

طرح البنك الأهلي المصري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وقدّر بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، فحقق مستوى صرف 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وشهد سعر الدولار في المصرف المتحد، مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك بلوم مصر، سجل سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.