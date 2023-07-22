شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 22-7-2023 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 22-7-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 34.40 جنيه للشراء، و34.67 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 34.54 جنيه للشراء، و34.78 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 34.59 جنيه للشراء، و34.71 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى34.59 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى34.59 جنيه للشراء. 34.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى34.40 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى34.40 جنيه للشراء. 34.67 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر 34.43 جنيه للشراء. 34.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية34.54 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية34.54 جنيه للشراء. 34.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 34.54 جنيه للشراء. 34.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى34.66 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى34.66 جنيه للشراء. 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة34.60 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة34.60 جنيه للشراء. 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس34.54 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك قناة السويس34.54 جنيه للشراء. 34.78 جنيه للبيع.

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