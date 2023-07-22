شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القليوبية تعلن حصول محطة مياه سرياقوس المرشحة على شهادة Tsm والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية حصول محطة مياه سرياقوس المرشحة على شهادة T.S.M العالمية في مجال إدارة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب مشيراً بأن المحطة تعمل بنظام ديناساند بطاقة تصميمية للمحطة ١٤٥ ألف م٣/يوم وتخدم حوالى 200 ألف نسمة بمدينة الخانكة والقرى التابعة لها.

‏‎وأكد رئيس شركة مياه القليوبية الى أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات فى مجال التشغيل والصيانه والموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنيه والجودة والمعامل واعتمادها من لجنه التفتيش

وأضاف مجاهد أن الإنجاز يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، وأن الشركة تسعى جاهدة لتحقيق أعلى كفاءة للتشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM في إطار توجيهات الشركة القابضة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

ووجهت لجنة الممتحنين الشكر لجميع العاملين بالمحطة على الجهد المبذول فى الأداء الفني للمحطة، وتطبيقها لكافة معايير الحصول على تلك الشهادة، والتى تأتى ضمن خطة عمل الشركة بهدف حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحى على تلك الشهادة.