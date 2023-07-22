يصل لـ 100 ألف جنيه.. قرض المصيف من بنك مصر.. تعرف على الشروط والتفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "مصراوي" أن بنك مصر يقدم قرضا لعملائه تحت اسم "الرحلات السياحية" لقضاء إجازة المصايف سواء داخل أو خارج مصر، لتسهيل قضاء موسم الإجازة في العديد من الأماكن مثل الساحل الشمالي الذي يحظى بأولوية لدى بعض المصريين.

ووفقا للموقع، فإن البنك يوافق على ضخ القرض لعملائه بضمان تحويل الراتب للموظفين في القطاع العام أو الخاص أو لأصحاب المعاشات بضمان المعاش، ولأصحاب المهن الحرة، أو بضمان أوعية الادخار ولكن تتباين قيمة القرض حسب قدرة العميل على سداد القسط الشهري بانتظام وفترة سداده.

وفيما يلي المواصفات الأساسية للقرض:

- قيمة القرض: تصل إلى 100 ألف جنيه.

- فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

- نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي التكلفة.

- الحد الأدنى والأقصى للسن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

- الدخل الشهري: لا يقل الراتب عن ألف جنيه كحد أدنى، لكن كلما زاد دخل العميل كلما أتاح البنك قيمة أكبر للقرض.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون).

- عرض معتمد من شركة أو شركات سياحية.

- بالنسبة للموظفين: شهادة بمفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية: صورة البطاقة الضريبية، وصورة ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة)، وصورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

- بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات: بيان بقيمة المعاش، وبيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات)، وتعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).