شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يمتلك حصصا فى 10 شركات بالبورصة بقيمة 10.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك البنك الأهلي وشركاته التابعة، حصصًا في 10 شركات مقيدة بالبورصة المصرية بقيمة 10.4 مليار جنيه، وفقًا لأسعار إغلاق أسهم هذه الشركات يوم الأربعاء الماضي.

وتصدرت الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، قائمة الشركات الأعلى مساهمة من البنك الأهلي المصري بعدد 6.331 مليون سهم تمثل 39.57% من أسهم الشركة، أعقبه البنك المصري لتنمية الصادرات بعدد 110.9 مليون سهم تمثل 19.8%، يليها شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بعدد 230.6 مليون سهم تعادل 17.45% موزعة بين شركة الأهلي كابيتال القابضة بعدد 225.2 مليون سهم، 5.4 مليون سهم من خلال محفظة تابعة للبنك.

وفي المركز الرابع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بعدد 262.6 مليون سهم تمثل 7.71%، موزعة بين 6.02% من البنك، و50 مليون سهم من مركز دبي المالي العالمي، والأهلي للاستثمارات المالية 6.4 مليون سهم، ثم الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" بعدد 2.8 مليون سهم تمثل 7.54%.

وفي المركز السادس من حيث نسبة المساهمة، حلت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بعدد 129.8 مليون جنيه تمثل حوالي 7%، أعقبته شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بعدد 52.9 مليون سهم تمثل 6.92% من خلال شركة الأهلي كابيتال، ومحفظة تابعة للبنك، تليها شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بعدد 1.1 مليون سهم تمثل 5.78%، ثم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بعدد 9.5 سهم تمثل 5%، وفي المركز العاشر شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي بعدد 1.2 مليون سهم تمثل 2.26%.

وتلزم البورصة المصرية، الشركات المقيدة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة وطبقاً للفقرة الأخيرة، والتي تنص على إلزام كل مساهم بالإفصاح للبورصة المصرية دورياً عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها.