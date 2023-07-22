الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم السبت 22-7-2023 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 22-7-2023، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

 

 

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سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى7.80 جنيه للشراء.

 

8.46 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك مصر8.09 جنيه للشراء.

 

8.47 جنيه للبيع.

 


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية7.88 جنيه للشراء.

 

8.50 جنيه للبيع.

 

 

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سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي7.89 جنيه للشراء.

 

8.49 جنيه للبيع.

 


سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي8.42 جنيه للشراء.

 

8.49 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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