شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التجارة العالمية تلقى الضوء على التحديات الاقتصادية عبر التقرير السنوي لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة التجارة العالمية تقريرها السنوي لعام 2023 ، الذي قدم عرضًا شاملاً لأنشطة المنظمة في عام 2022 والجزء الأول من عام 2023. ويستعرض التقرير الأحداث الرئيسية التي حدثت خلال العام الماضي ، مثل المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12) ، وعمل منظمة التجارة العالمية في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، وباء كوفيد -19 والأمن الغذائي.

قالت المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا في كلمة افتتاحية: "كان العام الماضي عامًا آخر مضطربًا بالنسبة للاقتصاد العالمي والتجارة العالمية ، حتى عندما بدأ جائحة COVID-19 في الانحسار ، تعرض المجتمع الدولي لاختبار أزمة تلو الأخرى. على الرغم من الظلال التي ألقاها تصاعد التوترات الجيوسياسية ، فقد أثبتت التجارة أنها قوة للصمود والتعافي.

اضافت : "من الأهمية بمكان أن تبني منظمة التجارة العالمية على نجاح MC12 حتى تستمر في الوفاء بولايتها المتمثلة في استخدام التجارة كوسيلة لتحسين مستويات المعيشة ، وخلق وظائف أفضل وتعزيز التنمية المستدامة.

وتابعت : "يمكننا ويجب علينا الاستمرار في تعزيز هذه المؤسسة الحيوية والتأكد من أن التعاون متعدد الأطراف في التجارة يؤدي دوره لتوفير حلول للمشاكل التي تواجه الناس والدول والمشاعات العالمية الأوسع."

وبحسب كما نشره الموقع الرسمي للمنظمة فانه في إطار هيكل جديد من "ما نمثله" و "ماذا نفعل" و "من نحن" ، يقدم التقرير وصفًا مفصلاً للمبادئ التأسيسية لمنظمة التجارة العالمية ، ومجالات نشاطها الرئيسية وكيف يتم تنظيمها. تركز أقسام "تحت الضوء" في بداية التقرير على القضايا العالمية الملحة ، مثل "التجارة والصحة" و "التجارة وتغير المناخ" و "التجارة في عام من الأزمة المتعددة".

كما يتبع ملخص لأنشطة منظمة التجارة العالمية خلال العام الماضي - "عامنا" - حسابات أكثر تفصيلاً لمجالات نشاط منظمة التجارة العالمية المختلفة، حيث سيتم نشر الطبعتين الفرنسية والإسبانية خلال الأسابيع المقبلة.