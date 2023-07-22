شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تستضيف المؤتمر السنوي الثاني عشر لبناء المرونة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مؤسسة الغرفة الأمريكية ،المؤتمر السنوي الثاني عشر لمرونة البناء ، بحضور نخبة من قيادات الشركات والمؤسسات ،وهو الحدث المخصص للمهنيين الذين لديهم أدوار مرتبطة بالمرونة أو الأزمات في أعمالهم أو وكالتهم الحكومية أو المنظمات غير الحكومية ، وهو مخصص للحوار وأفضل الممارسات التي من شأنها تحسين المرونة محليًا وتقوية المجتمعات على الصعيد العالمي، وذلك يومي الأربعاء والخميس 26 و 27 يوليو.

وذكر الموقع الرسمي للغرفة أنه تحدث الكوارث من جميع الأنواع بشكل متكرر في كل من الأشكال المألوفة والجديدة، لافتا أن العديد من الأنظمة التي تدعم المجتمعات ، مثل النقل والاتصالات العامة والاستجابة للطوارئ ، تعاني بالفعل من الإجهاد أو نقص التمويل أو عدم اختبارها في الأزمات.

أشار انه في نفس الوقت في الآونة الأخيرة ، تتسبب الحوادث التي تتطلب استجابة سريعة في حدوث قيود على الموارد وإرهاق للأشخاص الموجودين في الخطوط الأمامية للاستجابة والتعافي، حيث أن هناك مخاوف مستمرة بشأن الخدمة الشاملة للسكان المحرومين من الخدمات ، لا سيما في سياق الاستجابة للأزمات التي تتطلب شبكات مجتمعية سابقة التأسيس والثقة.

وأشار انه قد لا تكون العمليات والسندات على مستوى المجتمع والولاية والمستوى الفيدرالي التي تم تشكيلها أثناء الوباء مستدامة مع تضاؤل ​​هذا التحدي العالمي.، لا سيما عندما تواجه التهديدات الوجودية والمخاطر المركبة هذه الحقائق المذكورة أعلاه ، تصبح الأنظمة والأشخاص أكثر توتراً - وأكثر عرضة للفشل ،وبالتالى فان الحدث الذى سيكون في واشنطن بالغرفة الامريكية يمثل الفرصة المقبلة، لإنشاء واختبار الشراكات لتحسين القدرات على مستوى المجتمع في اليوم الذي تشتد الحاجة إليه.