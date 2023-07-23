شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام منظمة التجارة العالمية: أفريقيا تمتلك العديد من مقومات النجاح الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية wto نجوزي أوكونجو إيويالا، إن التجارة الرقمية تحمل فرصة كبيرة للعمل كمحفز للنمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة ، لافتة إن هذه الفرصة ملموسة بشكل خاص في إفريقيا".

جاء ذلك في سياق حديث المدير العام عند إطلاق مذكرة سياسات مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي بعنوان "تحويل التجارة الرقمية إلى محفز للتنمية الأفريقية" بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمنظمة.

وأشار المدير العام إلى أن جني فرص التجارة الرقمية يتطلب نظامًا إيكولوجيًا مناسبًا ، يبدأ بتوصيلية جيدة ويشتمل على عناصر أخرى ، مثل المهارات الكافية وأنظمة الخدمات اللوجستية والمدفوعات ، وإطار سياسات تمكيني.

وأقرت بالتحديات التي تواجه البلدان الأفريقية في هذا الصدد ، وقالت إنه من الضروري أن يضاعف المجتمع الدولي إجراءاته لدعم جهود البلدان الأفريقية للاستفادة من التجارة الرقمية.

تقدم المذكرة المشتركة بين منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي المقدمة إلى السفراء الأفارقة لمحة عامة عن اتجاهات التجارة الرقمية في إفريقيا. ويبحث في التحديات والفرص التي تطرحها هذه التجارة للقارة ويحدد الأنشطة التي يقوم بها المجتمع الدولي.

كما تحدد المذكرة خطة عمل ملموسة لكيفية قيام منظمة التجارة العالمية ومجموعة البنك الدولي بمساعدة البلدان الأفريقية على الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها التحول نحو التجارة الممكّنة رقمياً.

ولفتت المدير العام الانتباه إلى مشروع مشترك بين منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي بشأن تقييمات احتياجات التجارة الرقمية ، والذي يهدف إلى استكمال عمل الأعضاء الأفارقة والمجتمع الدولي في هذا المجال.

يهدف المشروع المشترك إلى اكتشاف العوائق التي تحول دون المشاركة في التجارة الرقمية ، وتحديد إجراءات سياسية محددة ، وتصميم تدخلات يمولها البنك الدولي لمعالجة تلك العقبات. سيتم تنفيذ مشروع تجريبي مع عضو أو عضوين في منظمة التجارة العالمية

وقالت نجوزى، "إنني أدرك وأقدر مبادراتك الخاصة للاستفادة من فوائد التجارة الرقمية ، وهذا يشهد على فهمنا المشترك بأن أفريقيا لا يمكن أن تتخلف عن الركب - فالتجارة الرقمية تحمل وعدًا كبيرًا للقارة ، وهذا يعني أيضًا أن العقبات التي تحول دون الاستفادة من التحول الرقمي تحتاج إلى معالجة ".

وأضافت: "من الضروري أن نهيئ الظروف ونوفر الدعم اللازم للدول الأفريقية للتغلب على التحديات وجني الفرص التي يمكن أن توفرها التجارة الرقمية".

وقالت في ملاحظاتها الختامية: "في منظمة التجارة العالمية ، نلعب دورنا لضمان أن الأعضاء قادرون على تسخير الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي لدفع النمو الاقتصادي والتنمية إلى الأمام. آمل أن يخلق تعاوننا مع البنك الدولي سبيلًا جديدًا لتعزيز مساعدتنا للبلدان الأفريقية وهي تواجه هذه التحديات ".

ومثل البنك الدولي في الجلسة الافتتاحية السيدة فيكتوريا كواكوا ، نائب الرئيس الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا ، والسيد عثمان دياجانا ، نائب الرئيس الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا. شارك السفير إيث سالومون من الكاميرون والسفير أدامو محمد عبد الحميد من نيجيريا في الإطلاق كمناقشين وتبادلوا خبراتهم التجارية الوطنية حول التجارة الرقمية.