شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع غزل 4 بشركة المحلة باكورة المصانع الجديدة بـ31 مليار جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة قطاع الاعمال العام مراحل التشغيل التجريبي لمصنع غزل 4 والمنتظر افتتاحه خلال أيام بطاقة إنتاجية 15 طن غزال يوميا من خلال نحو 72 ألف مردن، ومؤخرا عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ورؤساء الشركات التابعة والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في جميع المواقع بمختلف المحافظات.

1 - المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعد الأضخم من نوعه في تاريخ هذا القطاع.

2 - حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروع يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الغزل والنسيج، والحرص على تطويره وفق أحدث التكنولوجيات والمعايير العالمية لاستعادة مكانة مصر في هذه الصناعة.

3 - المشروع يمثل نقلة نوعية لقطاع الغزل والنسيج سواء في شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص الذي سيحصل على خامات عالية الجودة وفقا لأحدث المعايير العالمية و التي تحتاجها المصانع التابعة له لإنتاج الملابس الجاهزة بجودة عالية محليًا بدلا من الاستيراد.

4 - الاهتمام الشديد بالتصدير وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات من القطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميًا ليمثل بذلك قيمة مضافة بدلًا من تصديره في صورة مادة خام.

5 – لدى القطن المصرى ميزة تنافسية و يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الخارجية.