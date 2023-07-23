شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض الطلب العالمى على النفط ليصل لـ 100.7 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى نحو 101.6 مليون برميل يوم، أى بنسبة زيادة بلغت 0.5% مقارنة بمستويات الربع الرابع من عام 2022 حيث ارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة %1.9 ليصل إلى حوالي 56.1 مليون برميل يوم، بينما انخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 1% ليصل إلى نحو 45.5 مليون برميل/يوم وذلك وفقا للنشرة الشهريةحول التطورات البتروليةبالأسواق العالميةلمنظمة "أوابك".

وذكر التقرير، توقع انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023 ليصل إلى نحو 100.7 مليون برميل/يوم، حيث يتوقع انخفاض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 55.2 مليون برميل/يوم، كما يتوقع انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 45.5 مليون برميل/يوم.